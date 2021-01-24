الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

مستشفى الملك فيصل يعلن عن 58 وظيفة في الرياض وجدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر ( 58 ) وظيفة شاغرة للعمل في الرياض وجدة حسب التفاصيل التالية :

– وظائف الرياض عدد 43 وظيفة :

محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة فني أجهزه ثانٍ منسق الحفاظ على الدم مندوب مشتريات مندوب مشتريات أخصائي تغذية علاجية أول استشاري الحساسية والمناعة مأمور حركة سائق فني الحالات الطارئة مستشار تنفيذي, الشؤون الطبية والسريرية مدرب اللياقة البدنية رئيس تمريض سكرتير أول سكرتير ثاني سكرتير ثاني سكرتير ثاني مصمم داخلي منقذ السباحة مساعد صيانة مساعد صيانة مدير قسم, تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة مدرب فنون الدفاع عن النفس فيزيائي طبي أول مساعد رعاية مرضى محلل شؤون الموظفين صيدلاني أول مساعد سباك كبير السائقين كبير السكرتارية كبير السكرتارية كبير السباكين مهندس موقع (إنشائي/ مدني) طبيب متخصص ممرض أول مشرف قسم الميزانية أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين مدرب سباحة فني مواد معقمة/مستودعات طبية مساعد إنتاج تلفزيوني مدرب تنس كاتب جناح

– وظائف جدة عدد 15 وظيفة :

استشاري مساعد التخدير استشاري مساعد، أمراض الدم/ الأورام استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية استشاري طب الطوارئ استشاري أورام منسق تطوير الجودة, للرعاية الصيدلانية كبير مساعدي الأسنان ممرض أول ممرض أول ممرض أول ممرض أول ممرض أول ممرض ثالث ممرض ثالث

– وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( من هنــا ).