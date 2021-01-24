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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24
مستشفى الملك فيصل يعلن عن 58 وظيفة في الرياض وجدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر ( 58 ) وظيفة شاغرة للعمل في الرياض وجدة حسب التفاصيل التالية :
– وظائف الرياض عدد 43 وظيفة :
- محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب
- محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة
- فني أجهزه ثانٍ
- منسق الحفاظ على الدم
- مندوب مشتريات
- مندوب مشتريات
- أخصائي تغذية علاجية أول
- استشاري الحساسية والمناعة
- مأمور حركة
- سائق
- فني الحالات الطارئة
- مستشار تنفيذي, الشؤون الطبية والسريرية
- مدرب اللياقة البدنية
- رئيس تمريض
- سكرتير أول
- سكرتير ثاني
- سكرتير ثاني
- سكرتير ثاني
- مصمم داخلي
- منقذ السباحة
- مساعد صيانة
- مساعد صيانة
- مدير قسم, تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة
- مدرب فنون الدفاع عن النفس
- فيزيائي طبي أول
- مساعد رعاية مرضى
- محلل شؤون الموظفين
- صيدلاني أول
- مساعد سباك
- كبير السائقين
- كبير السكرتارية
- كبير السكرتارية
- كبير السباكين
- مهندس موقع (إنشائي/ مدني)
- طبيب متخصص
- ممرض أول
- مشرف قسم الميزانية
- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين
- مدرب سباحة
- فني مواد معقمة/مستودعات طبية
- مساعد إنتاج تلفزيوني
- مدرب تنس
- كاتب جناح
– وظائف جدة عدد 15 وظيفة :
- استشاري مساعد التخدير
- استشاري مساعد، أمراض الدم/ الأورام
- استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
- اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية
- استشاري طب الطوارئ
- استشاري أورام
- منسق تطوير الجودة, للرعاية الصيدلانية
- كبير مساعدي الأسنان
- ممرض أول
- ممرض أول
- ممرض أول
- ممرض أول
- ممرض أول
- ممرض ثالث
- ممرض ثالث
– وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( من هنــا ).