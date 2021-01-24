الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف في 3 مدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة في كل من (الرياض، جدة ، الدمام)، للرجال والنساء من حملة البكالوريوس وفق التالي:

تفاصيل الوظائف

1 – مشرف مدني – Supervisor, Civil – 5004882 – جدة

2 – مدير التقارير القانونية والضرائب وضريبة القيمة المضافة – Manager, TAX & VAT Statutory Reporting – جدة

3 – فني سيارات – Technician, Auto – 5001744 – جدة

4 – طباخ – Cook – جدة

5 – مراقب الجودة – Quality Controller – الرياض

6 – مراقب الجودة – Quality Controller – الدمام

– وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



