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الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف في 3 مدن

للرجال والنساء من حملة البكالوريوس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة في كل من (الرياض، جدة ، الدمام)، للرجال والنساء من حملة البكالوريوس وفق التالي:

تفاصيل الوظائف

1 –  مشرف مدني – Supervisor, Civil – 5004882 – جدة

2 – مدير التقارير القانونية والضرائب وضريبة القيمة المضافة – Manager, TAX & VAT Statutory Reporting – جدة

3 – فني سيارات – Technician, Auto – 5001744 – جدة

4 – طباخ – Cook – جدة

5 – مراقب الجودة – Quality Controller – الرياض

6 – مراقب الجودة – Quality Controller – الدمام

– وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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