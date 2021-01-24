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الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف في 3 مدن
للرجال والنساء من حملة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة في كل من (الرياض، جدة ، الدمام)، للرجال والنساء من حملة البكالوريوس وفق التالي:
تفاصيل الوظائف
1 – مشرف مدني – Supervisor, Civil – 5004882 – جدة
2 – مدير التقارير القانونية والضرائب وضريبة القيمة المضافة – Manager, TAX & VAT Statutory Reporting – جدة
3 – فني سيارات – Technician, Auto – 5001744 – جدة
4 – طباخ – Cook – جدة
5 – مراقب الجودة – Quality Controller – الرياض
6 – مراقب الجودة – Quality Controller – الدمام
– وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).