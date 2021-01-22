وظائف صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي طب الطوارئ.

– طبيب طب وجراحة العيون.

– أخصائي معالج فيزيائي أول.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



