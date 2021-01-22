وظائف شاغرة للجنسين بشركة الشايع للتجارة في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والرياض، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (جدة).

– محاسب/ مركزي (جدة).

– منسق المشروع (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مسؤول الشبكات والإدارة (الرياض).

– مساعد إداري (الرياض).

– مدير صالة عرض (خميس مشيط).

– مسؤول التوظيف وعلاقات الموظفين (جدة).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



