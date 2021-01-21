وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تخطيط مخ وأعصاب (عدد 3 وظائف).

– طبيبة/ طبيب استشاري جهاز هضمي.

– فني عمليات أمراض القلب.

– أخصائي التعقيم الطبي.

– أخصائي علاج وظيفي.

– أخصائي تخدير.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

