وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS السعودية في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– مدير المناهج/ الهندسة البحرية (الجبيل).

– مدير المناهج/ البحرية (الجبيل).

– مدرب القيادة (الرياض).

– رئيس الميكانيكا/ الهوك (تبوك).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

