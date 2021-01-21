وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، إدارة الإنشاءات).

– مدير التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

