وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من ينبع، وجازان، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول الصيانة الكهربائية (ينبع).

– فني المعالجة الميكانيكية (جازان).

– مهندس أول ميكانيكي (جازان).

– فني ثانٍ ميكانيكي (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

