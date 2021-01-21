وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول تطوير الأعمال/ التغذية الشخصية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التغذية الشخصية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أول تطوير الأعمال/ تربية الأحياء المائية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو مجال تربية الأحياء المائية).

– مدير أول تطوير الأعمال/ الزراعة والثروة الحيوانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو مجال متعلق بالزراعة).

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

