وظائف شاغرة : مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل

ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021، لخريجي العديد من الجامعات والتي من أبرزها الحقوق وكلية الجارة والهندسة وغيرها من جميع المحافظات المصرية، وبدأ التقديم رسمياً يوم 17 يناير وحتى 26 يناير الجاري، حيث أن مدة التقديم بالمسابقة 10 أيام فقط.

شروط التقديم في مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- العنوان هو نفس العنوان المدرج بالبطاقة.

3- سريان بطاقة الرقم القومي.

4- أن يكون السن أقل من 28 سنة.

5- شهادة الخدمة العسكرية بقدوة حسنة، أو الإعفاء أو التأجيل.

6- أن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل.

7- أن لا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الرابعة.

المؤهلات الطلوبة في مسابقة البنك الزراعي المصري 2021

بكالوريوس تجارة من جميع المحافظات.

بكالوريوس إدارة أعمال جميع المحافظات.

بكالوريوس هندسة إتصالات.

بكالوريوس علوم حاسب آلي| هندسة حاسب آلي.

خريجي الحقوق قسم إنجليزي.

ملاحظات هامة نشرها البنك الزراعي المصري في مسابقة التعيينات 2021

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