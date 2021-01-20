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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة (للجنسين) حملة الدبلوم، البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

1 – مشرف إسكان، Housing Supervisor

  • بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

2 – مدير نظم، System Administrator

  • دبلوم أو بكالوريوس علوم حاسب
  • خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة الدبلوم
  • أو 4 سنوات لحملة البكالوريوس.

– شروط الوظائف:

  • سعودي الجنسية
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة
  • مهارات في الحاسب الآلي

– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

 

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MO Nasa

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