مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة (للجنسين) حملة الدبلوم، البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

1 – مشرف إسكان، Housing Supervisor

بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

2 – مدير نظم، System Administrator

دبلوم أو بكالوريوس علوم حاسب

خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة الدبلوم

أو 4 سنوات لحملة البكالوريوس.

– شروط الوظائف:

سعودي الجنسية

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

مهارات في الحاسب الآلي

– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).



