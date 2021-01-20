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شكرا لقرائتكم مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة (للجنسين) حملة الدبلوم، البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:
تفاصيل الوظائف:
1 – مشرف إسكان، Housing Supervisor
- بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.
2 – مدير نظم، System Administrator
- دبلوم أو بكالوريوس علوم حاسب
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة الدبلوم
- أو 4 سنوات لحملة البكالوريوس.
– شروط الوظائف:
- سعودي الجنسية
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة
- مهارات في الحاسب الآلي
– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).