وظائف شاغرة : براتب 4000 جنيه| وظائف خالية بشركة فوكس للصناعات الغذائية لجميع المؤهلات

تعلن شركة فوكس للصناعات الغذائية ” السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية السادسة” عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 4000 جنيه، و ذلك حسب الوظائف المعلنة بنشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يناير 2021، و نتابع الآن تفاصيل وشروط الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة فوكس للصناعات الغذائية

مطلوب عدد 15 مندوب مبيعات، و يشترط مؤهل عالي براتب 2500 جنيه بالإضافة إلى عمولات تصل إلى 4000 جنيه. مطلوب عدد 30 عامل، مؤهلات متوسطة، براتب 2300 جنيه. مطلوب عدد 20 عامل مخازن، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 5 فني طباعة، مؤهل لا يقل عن متوسط، براتب 3500 جنيه. مطلوب عدد 15 عامل إنتاج، مؤهلات متوسطة، براتب 3000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين مؤهلات متوسطة، و أن لا يزيد السن عن 26 سنة، و تقدم الشركة مرتبات مجزية و عمولات و تأمينات طبية و اجتماعية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل من و إلى الشركة، و زيادات سنوية و وجبات، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية :01144456661