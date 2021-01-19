وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس فهرسة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية، أو الاتصالات).

– محلل إجمالي المكافآت: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الهندسة البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– محلل المحتوى الإبداعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، الرسومات)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



