وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “منسق التدريب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يناير 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



