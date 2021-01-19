الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

#وظائف شاغرة لدى مختبرات البرج في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات/ إدارة المختبر (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، إدارة الأعمال، المختبرات).

– مساعد باحث (عدد 3 وظائف/ جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الكيمياء الحيوية، أو التكنولوجيا الحيوية، أو المستحضرات الصيدلانية الحيوية).

– مدير المبيعات/ إدارة المختبر (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، إدارة الأعمال، المختبرات).

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



