وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة نماء المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نماء المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة نماء المنورة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور منتجات (للنساء).

– مصمم جرافيك (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– مشرف معمل خزف (للجنسين).

– مصور فوتوغرافي (للنساء).

– مسؤول دعم فني وشبكات (للرجال).

التقديم على وظائف شركة نماء المنورة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



