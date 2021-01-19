وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول السلامة والأمن (الدمام).

– سكرتير تنفيذي (الدمام).

– أخصائي أول البرامج والتطبيقات (الجبيل).

– مشرف الإنتاج (جدة).

– رئيس قسم تطوير الأعمال (الرياض).

– ممثل المبيعات الفنية (الرياض).

– أخصائي أول التسويق والعلامات التجارية (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



