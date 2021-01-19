وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتعليمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الصياغة، التطبيقات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد مدير مركز تعليم الأطفال (للنساء/ جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (تعليم الطفولة المبكرة، تنمية الطفل، علم النفس، التربية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 19 جمادى الآخرة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)



