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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـــــا.
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض بمسمى “سكرتير تنفيذي”، و”مدير مشاريع وبرامج”.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية
- الحصول على البكالوريوس فأعلى في التخصصات ذات الصلة بكل وظيفة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـــــا.