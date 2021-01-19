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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض بمسمى “سكرتير تنفيذي”، و”مدير مشاريع وبرامج”.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية
  • الحصول على البكالوريوس فأعلى في التخصصات ذات الصلة بكل وظيفة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـــــا.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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