وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض بمسمى “سكرتير تنفيذي”، و”مدير مشاريع وبرامج”.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية

الحصول على البكالوريوس فأعلى في التخصصات ذات الصلة بكل وظيفة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـــــا.

