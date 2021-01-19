الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

سفارة اليابان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة اليابان في الرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) بمجال الترجمة، للعمل بمسمى (مساعد ثنائي اللغة)، وذلك وفقًا للمواعيد والشروط الموضحة أدناه.

وأوضحت السفارة أن الوظائف المسمى الوظيفي التالي “مساعد ثنائي اللغة”.

شروط الوظائف

واشترطت السفارة ما يلي في المتقدمين:

• خريجي الجامعات

• أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرئيسية (الأم) مع مهارات الكتابة الجيدة، وإجادة اللغة الإنجليزية مع مهارة عالية في الترجمة من (اللغة العربية) إلى (اللغة الإنجليزية) والعكس.

• خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في قطاعات عامة، خاصة أو منظمة دولية

• مهارات الاتصال الجيدة

• شخصية يمكنها العمل في توافق ووئام.

وأوضحت سفارة اليابان في الرياض أنه يمكن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (عناية: مسؤول القسم الاقتصادي – سفارة اليابان بالرياض) من هنــا.

