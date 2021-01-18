وظائف إدارية وصحية شاغرة في مختبرات البرج الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات/ إدارة المختبر.

– أخصائي مختبر.

– أخصائي تقنية المعلومات.

– مستشار تقني لتخطيط الموارد.

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

