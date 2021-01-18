وظائف صحية شاغرة للجنسين في برنامج الخدمات الصحية بالجبيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب أسنان عام: شهادة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

– أخصائي الإحصاء الحيوي (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص الإحصاء الحيوي، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي تمريض/ الولادة والطوارئ والعناية المركزة: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

