وظائف إدارية وفنية شاغرة بفروع شركة السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الضرائب والتقارير القانونية لضريبة القيمة المضافة (للسعوديين/ جدة).

– فني سيارات (جدة).

– مشرف مدني (جدة).

– طباخ (الدمام).

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

