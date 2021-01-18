وظائف صحية شاغرة للجنسين في مدينة الملك فهد الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أشعة ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصص الأشعة.

– أخصائي مختبر ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصص مختبرات طبية.

– صيدلي ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).

