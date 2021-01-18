وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول شؤون الطلاب ثانٍ (الرياض).

– مشغل رسومات ثانٍ (للنساء/ الرياض).

– أمين مختبر المهارات (للنساء/ الرياض).

– مشرف المالية (جدة).

– أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي (للرجال/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 5 جمادى الثانية 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 19 جمادى الثانية 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

