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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18
وأوضحت شركة المراعي، أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المراعي، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف شاغرة في مجال المحاسبة، وذلك بمسمى “فني محاسبة”.
شروط الوظائف
واشترطت شركة المراعي على المتقدم ما يلي:
• أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها
• إجادة اللغة إنجليزية.
• إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت أوفيس.
وأوضحت شركة المراعي، أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .