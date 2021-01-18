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وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المراعي، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف شاغرة في مجال المحاسبة، وذلك بمسمى “فني محاسبة”.

شروط الوظائف

واشترطت شركة المراعي على المتقدم ما يلي:

• أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها

• إجادة اللغة إنجليزية.

• إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

وأوضحت شركة المراعي، أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .

MO Nasa

MO Nasa

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