سدايا تعلن عن وظائف شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينة الرياض بمسمى “مهندس الرؤية الحاسوبية”.

شروط الوظائف

وأوضحت الهيئة أنه يشترط للتقديم على الوظائف ما يلي:

– بكالوريوس أو ماجستير في “علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية”، أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن عامين في مجال ذي صلة .

موعد التقديم

متاح الآن، ويستمر التقديم على الوظائف حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي من هنـا.



