الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

اليوم التقديم على 671 وظيفة للرجال والنساء في النيابة عبر جدارة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت النيابة العامة عن بدء التقديم على 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء اليوم الأحد عبر جدارة.

ودعت الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة (الرابعة) وحتى المرتبة (الثامنة) للتقديم على الوظائف عبر جدارة.

وأضافت النيابة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة الوظائف الإدارية 1442)، وذلك التفاصيل التالية:

إجمالي وظائف النيابة العامة المشمولة بهذا الإعلان:

(671) وظيفة كالتالي:

1- للرجال (539 وظيفة).

2- للنساء (132 وظيفة).

أماكن العمل:

– جميع مناطق ومدن المملكة.

المؤهل المطلوب:

– لحملة الدبلوم فما فوق.

أولًا- وظائف النيابة العامة للرجال (539 وظيفة):

1- باحث اجتماعي.

2- باحث إحصاء.

3- باحث تطوير إداري.

4- باحث توظيف.

5- باحث شؤون موظفين.

6- مراقب أمن وسلامة.

7- فني دعم.

8- كاتب سجل.

9- كاتب ضبط.

10- محاسب.

11- مدقق حسابات.

12- مدقق رواتب.

13- مدقق مشتريات.

14- مدقق مناقصات.

15- مهندس مدني.

16- مهندس معماري.

17- فني دعم.

18- محلل نظم.

19- مطور برامج.

20- مهندس كهربائي مساعد.

21- مهندس معماري مساعد.

22- أمين مستودع.

23- باحث اجتماعي مساعد.

24- باحث إحصاء.

25- باحث تطوير إداري مساعد.

26- باحث مخزون مساعد.

27- مأمور صرف.

28- مأمور علاقات عامة.

29- مأمور وثائق ومحفوظات.

30- مترجم لغة أردو.

31- مترجم لغة هندية.

32- محاسب مساعد.

33- مدقق حسابات مساعد.

34- مدقق رواتب.

35- مدقق شؤون الموظفين.

36- مراقب مخزون.

37- مساعد إداري.

38- فني تبريد وتكييف.

39- مأمور اتصالات.

40- فني دعم مساعد.

41- مأمور صرف.

42- فني صيانة آلات.

43- مأمور اتصالات.

44- مأمور صرف.

45- مأمور عهدة.

46- مراقب أمن وسلامة.

47- مصور فوتوغرافي.

ثانيًا- وظائف النيابة العامة للنساء (132 وظيفة):

1- باحث اجتماعي.

2- مدقق شؤون موظفين.

3- فني دعم.

4- مطور برامج.

5- باحث إحصاء مساعد.

6- باحث تطوير إداري مساعد.

7- باحث توظيف مساعد.

8- باحث شؤون موظفين مساعد.

9- كاتب ضبط.

10- محاسب مساعد.

11- مدقق حسابات مساعد.

12- مدقق رواتب.

13- مدقق شؤون الموظفين.

14- مدقق مشتريات.

15- مدقق مناقصات.

16- مفتشة نساء.

17- كاتب سجل.

للاطلاع علي المسميات الوظيفية:

– الوظائف الرجالية (من هنا).

– الوظائف النسائية (من هنا).

آلية التقديم علي وظائف النيابة عبر جدارة:

1- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

طريقة التقديم عبر نظام التوظيف جدارة:

من خلال الرابط التالي (من هنا).

