وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة السنبلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة السنبلة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم تكنولوجيا الأغذية، التكنولوجيا الحيوية)، أو في أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير مشروع البيع بالتجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



