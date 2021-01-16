وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة عرفة جروب للطلبة ولجميع المؤهلات

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة مصر تعمل عن وظائف خالية بشركة عرفة جروب “2 ميدان الأوبرا بجوار محطة مترو العتبة – وسط البلد” حيث تعلن الشركة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات والطلبة، بمرتبات مجزية تبدأ من 1800 إلى 3500 جنيه، وذلك للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة “مدينة نصر – مصر الجديدة – التجمع – السادس من أكتوبر – الهرم – العاشر من رمضان” ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة عرفة جروب للطلبة ولجميع المؤهلات

مطلوب مندوبين مبيعات داخلية. مطلوب كاشير، مؤهل مناسب. مطلوب موظفين امن. مطلوب عمال نظافة. مطلوب ترزي خبرة.

شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط للراغبين جميع المؤهلات وطلبة بشرط التفرغ التام، من الجنسين، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وتقدم الشركة مرتبات مجزية تبدأ من 1800 إلى 3500 جنية، وتأمينات طبية واجتماعية وعمولات على مبيعات الفرع وعمولات على أرباح الشركة.

وظائف آخري:

وللراغبين في الالتحاق بالشركة يرجى تعبئة نموذج البيانات المطلوبة بالرابط التالي ” وظائف شركة عرفة جروب ” ثم الحضور يوم لاثنين 18 يناير 2021 إلى العنوان المذكور أعلاه، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01067095558