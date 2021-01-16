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شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
العناوين الفرعية
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، عن فتح باب التقديم على وظائف محاضرين للرجال والنساء .
وأوضحت أن الوظائف المطلوبة في تخصص ” اللغة الإنجليزية والعلوم الأساسية ” بكلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء .
شروط الوظائف
1- ماجستير في : TESOL ,Applied linguistics ,linguistics or English education ، في تخصص اللغة الإنجليزية ” للجنسين بالرياض وجدة والأحساء .
2- ماجستير في أحد تخصصات علم النفس بالرياض للرجال فقط بالنسبة لوظائف تخصص علم النفس الإكلينيكي .
3- ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي ، إحصاء الوبائيات ، والحيوي ، في تخصص الإحصاء الحيوي ، بالرياض ، للرجال .
4- تقدير جيد جداً في إحدى هذه التخصصات بدرجة البكالوريوس .
5- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة .
موعد ورابط التقديم
وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية أن التقديم على الوظائف يبدأ تاريخ غداً الأحد الموافق 17 / يناير / 2021 ، عبر الرابط التالي من هنــــا.