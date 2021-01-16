جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، عن فتح باب التقديم على وظائف محاضرين للرجال والنساء .

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة في تخصص ” اللغة الإنجليزية والعلوم الأساسية ” بكلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء .

شروط الوظائف

1- ماجستير في : TESOL ,Applied linguistics ,linguistics or English education ، في تخصص اللغة الإنجليزية ” للجنسين بالرياض وجدة والأحساء .

2- ماجستير في أحد تخصصات علم النفس بالرياض للرجال فقط بالنسبة لوظائف تخصص علم النفس الإكلينيكي .

3- ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي ، إحصاء الوبائيات ، والحيوي ، في تخصص الإحصاء الحيوي ، بالرياض ، للرجال .

4- تقدير جيد جداً في إحدى هذه التخصصات بدرجة البكالوريوس .

5- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة .

موعد ورابط التقديم

وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية أن التقديم على الوظائف يبدأ تاريخ غداً الأحد الموافق 17 / يناير / 2021 ، عبر الرابط التالي من هنــــا.

