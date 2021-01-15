وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة أسمنت اليمامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أسمنت اليمامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة ومصنع الشركة في مدينة الرياض.

وظائف شركة أسمنت اليمامة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس دعم فني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الشبكات، أو تقنية المعلومات، أو علم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب)، أو في أي مجال ذي علاقة.

– مفتش سلامة وفني إطفاء: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت اليمامة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



