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#وظائف هندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS السعودية

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شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

#وظائف هندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS السعودية

العمل بفروع الشركة في محافظة الطائف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق تدريب وحدة الصيانة المجدولة.

– مستشار/ مدير خدمات المعدات الأرضية والصيانة.

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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