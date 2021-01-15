وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ثالث/ المرافق والصيانة (الدمام).

– محلل ثانٍ الأمن (الجبيل).

– محلل أول الأمن (الرياض).

– مشرف خدمة العملاء (الدمام).

– أخصائي أول أعمال سلسلة التوريد (الجبيل).

– مهندس ثانٍ السلامة (جازان).

– مستشار التدريب والتطوير (الرياض).

– فني المواد الحرارية (جازان).

– مشرف فرن الصهر (جازان).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



