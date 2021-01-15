وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة إميرسون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

