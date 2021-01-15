وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات.

– مشرف مناوب خدمات المطار.

– موظف مناوب خدمات المطار.

– وكيل خدمات المطار.

– وكيل أول خدمات المطار.

– مدير حسابات أول.

– مدير تجاري.

– مشرف خدمات المطار.

– مساعد المكتب.

– منسق عمليات المبيعات.

– مسؤول عمليات المبيعات.

التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

