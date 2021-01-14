وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وتدريبية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة.

– كبير السكرتاريين.

– مساعد إنتاج تلفزيوني.

– مدرب فنون الدفاع عن النفس.

– مدرب اللياقة البدنية.

– مدرب تنس.

– مدرب سباحة.

– منقذ السباحة.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

