وظائف إدارية شاغرة في مختبرات البرج الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصَي: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات).

– مستشار تقني لتخطيط الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

