الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

شؤون الحرمين تعلن عن توفر وظائف في عدة تخصصات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استقطاب الكفاءات البشرية لشغل عدد من الوظائف لحملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية (القانون والأنظمة، الترجمة واللغات، الإعلام والاتصال، التنظيم والتطوير الإداري) وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.

شروط التقديم على الوظائف

وأوضحت شؤون الحرمين أنه يشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

توفر الخبرات المناسبة.

ألّا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.

توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، اجتياز المقابلة الشخصية).

موعد ورابط التقديم

وأشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن بداية التقديم سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق. ١٢ / ٦ / ١٤٤٢هـ من خلال رابط الرئاسة العامة الرسمي: (https://eservice.gph.gov.sa/TopMattressService/Visitor/CreatePublicApplicant.aspx )