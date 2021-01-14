وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التميز والجودة للمشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الصناعية، هندسة الجودة، أو إدارة أعمال)، أو ما يعادلها.

– مدير عام الشؤون الهندسية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة مدنية، أو هندسة معمارية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

