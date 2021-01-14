وظائف نسائية شاغرة في مكافحة المخدرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة (جندي).

شروط وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

وبيّنت الإدارة، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

وأوضحت الإدارة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 4/ 6/ 1442هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 8/ 6/ 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

