وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أشعة.

– مساعد محلل فني لتقنية المعلومات.

– أخصائي أول ضمان الجودة.

– أخصائي ضمان الجودة.

– أخصائي علاج طبيعي أول.

– أخصائي طب الأسرة.

– صيدلي إكلينيكي.

– محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– فني صيدلة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



