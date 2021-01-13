وظائف إدارية شاغرة في شركة سيمينس الألمانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب مستندات (للسعوديين).

– نائب مدير مراقبة المستندات (للسعوديين).

– رئيس قسم المحاسبة.

– رئيس أنظمة النقد وإدارة العقود.

– مدير اتصالات أول.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

