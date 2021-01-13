وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة كازارين للمنسوجات للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية

تعلن شركة كازارين للمنسوجات ” المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر” كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع و إنتاج الأقمشة و الملابس، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة من الجنسين، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة كازارين للمنسوجات

مطلوب عدد 35 عامل سنجر، و يشترط خبرة، مؤهل متوسطة براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه. مطلوب عدد 25 اوفر، مؤهلات متوسطة و يشترط خبرة في مجال العمل. مطلوب عدد 10 جوكر، و يشترط خبرة 5 سنوات براتب 2700 جنيه. مطلوب عدد 12 عامل اورلية، و يشترط مؤهلات متوسطة، و خبرة براتب يبدأ من 2000 إلى 2600 جنيه. مطلوب عدد 3 عامل شريط براتب 2500 جنيه. مطلوب عدد 2 عامل طباعة براتب يبدأ من 1900 إلى 2000 جنيه. مطلوب عدد 8 عامل مكواة، براتب 2500 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط مؤهلات متوسطة من الجنسين وخبرة في مجال العمل، و تقدم الشركة مرتبات مجزية و توفر مواصلات إلى الجيزة و البدرشين و الحوامدية و كرداسة و الدائري، و للراغبين في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01016610142