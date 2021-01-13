وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأعمال التجارية، أو الغذاء، أو الزراعة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول تطوير الأعمال/ المنتجات الغذائية والطبيعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو أي مجال متعلق بالغذاء).

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

