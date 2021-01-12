وظائف إدارية شاغرة في شركة الكفاح القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التسويق الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



