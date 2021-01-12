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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (11) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للطلاب الخريجين، ضمن برنامج التدريب التعاوني؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– الأمن الإلكتروني.

– هندسة الحاسوب.

– علوم الحاسوب.

– هندسة النظم.

– تقنية المعلومات.

– تقنية المعلومات والاتصالات.

– تقنية الهندسة الكهربائية.

– هندسة صناعية.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة اتصالات.

– هندسة كهربائية.

– إدارة أعمال.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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