وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (11) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للطلاب الخريجين، ضمن برنامج التدريب التعاوني؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– الأمن الإلكتروني.

– هندسة الحاسوب.

– علوم الحاسوب.

– هندسة النظم.

– تقنية المعلومات.

– تقنية المعلومات والاتصالات.

– تقنية الهندسة الكهربائية.

– هندسة صناعية.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة اتصالات.

– هندسة كهربائية.

– إدارة أعمال.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



