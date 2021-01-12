وظائف إدارية شاغرة في شركة السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير المشتريات الإقليمية”؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

