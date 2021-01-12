وظائف إدارية وفنية شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار التعلم والتطوير (الرياض): شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة.

– فني بناء (جازان): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المواد الحرارية، والتركيب)، أو ما يعادلها.

– مشرف الفرن (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

