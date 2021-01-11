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#وظائف إدارية شاغرة في مجموعة السنبلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

#وظائف إدارية شاغرة في مجموعة السنبلة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مساعد مدير- مخطط التوريد”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى المتاجر التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

شروط وظائف مجموعة السنبلة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو إدارة سلسلة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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